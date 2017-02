Sate ingropate in noroi. La Rusestii Noi, copiii sunt nevoiti sa mearga la scoala cu doua incaltari de schimb. "Ne ducem in ciubote de rizina pana la rascruce si acolo ne descaltam si le dam la o femeie in ograda" - VIDEO

Cizmele de cauciuc si galosii sunt in voga in aceasta perioada la sate. Fara aceste accesorii nu ajungi decat pana la poarta. De A inceput sa se topeasca zapada in Rusestii Noi, totul este ingropat in noroi.

Eulita BIVOL: "-Cum reusiti sa va pastrati incaltamintea curata? -Dar nu mai reusim asa, noi o spalam toata vremea. -Cu ce va incaltati pana la magazin? -Cu cibote, iaca cum ma vedeti."

Vasile BIVOL: "Multe ori spun, da sa punem o capica oarecare ca sa gramadim ca sa facem drumul. Nimeni nu vor, sau dau..."

Ulitele sunt ingropate in noroi iar copiii sunt nevoiti sa mearga la scoala cu doua perecehi de incaltari.

"Ne ducem in ciubote de rizina ..pana la rascruce... si acolo ne descaltam si le dam la o femeie in ograda, si copiii vin si se incalta iara in ciubotele si vin acasa. Ne-a spus primaru ca o sa ne faca drumul, dar la care paste..."

Chiar daca drumul principal care duce spre scoala pare sa fie mai bun, la poarta copiii nu prea au pe unde pasi. Totusi, ei au gasit o solutie pentru a-si pastra papucii curati.

"Trebuie sa mergem putin pe cararusa si ne spalam, aici este apa. Merg prin centru si nu ma murdaresc, daca mergeam prin partea cealalta, ma murdaream foarte tare."

Tatiana CODREANU, PROFESOARA: "Toate masinile care-si aduc copilasii, in loc apa sa aiba scurgerea ei normala, ea este imprastiata aici de jur imprejur. Asta nu-i cel mai mare pericol pentru ca la tara mereu a fost glod, ca din glod mancam."

Chiar si mersul cu masina prin sat, nu este usor.

"In masina iesi ca in caruta. Is foarte urate. Culoarea Moldovei asta. Drumurile in primul rand ii ca fata omului. Aestea-s gauri mari. Niciodata ele n-au fost reparate de cand suntem noi mici."

"Platim, dar pentru ce? In folosul cui?"

Aceeasi situatie si in localitatea Micauti din raionul Straseni. Oamenii pornesc la drum cu doua perechi de incaltari.

"Daca ne vine transportul pana aici, luam ceva cu noi in mana, si pina aici venim asa, apoi ne descaltam..."

"-Va venit apa in ograda? -Dapoi cum. Trebuie sa iesi cu calosii pina la oprire si acolo sa te reincalti, asa ne chinuim."