Satele amortesc sub zapada. Pe drumurile de tara, nici urma de masini, iar pe soselele nationale salvatorii intervin ca sa deblocheze masini si camioane - VIDEO

Acest sofer de TIR care venea dinspre Polonia a avut mare ghinion chiar inainte de a ajunge la destinatie. Dupa ce a traversat mai multe state europene, la cativa pasi de Causeni, a fost cat pe ce sa se rastoarne intr-o cotitura.

Barbatul spune ca de vina e ghetusul de pe drumuri. Ca să fie urnit camionul din loc a fost nevoie de interventia salvatorilor şi a drumarilor. Cei de la Inspectoratul de Urgenţa susţin ca au avut de tractat 11 unitati de transport de ieri pana azi.

Satele erau astazi ascunse sub zapada ca sub cusma lui Guguta. In satul Bujor din Hancesti era frumos… dar numai la suprafata, pe unde calcai, insa, picioarele se afundau in noroi. Iata de ce, toti ca unul, satenii poarta acum ciubote.

"Ne incaltam in ciubote si iesim, aici e groapa mare, nu are scurgere drumu, e foarte greu, iesim cu lopata incaltamine mai inalta si iesim la strada. E mare jale, apa nu se duce deloc."

"Vor votati ii votam, dar nimeni nu are nevoie de noi, nu vine nimeni sa intrebe cum traim noi ce, ce facem , cum iesim, toata vremea e asa la noi."

"Mai incolo in genere e strasnic, nu poti sa mergi deloc, daca mergi cu masina acolo ramai."

Nea Mihai are 70 de ani si are invaliditate gradul doi. Barbatul sta de dimineata la poarta in speranta ca va trece macar vreo masina sa faca urme pentru ca sa poata ajunge la primarie sa-si ia pensia.

"M-am adresat la primar nu numa odata, o spus ca nu sunt bani, salvarea nu poate sa mearga aici trebuie sa te duca in maini, la apa trebuie în toată ziua da cum sa mergi trebuie ciubotele."

Salvatorii susţin ca au avut cele mai multe interventii în Autonomia Gagauza. Acolo au deblocat cinci vehicule impotmolite în zăpada. La curatarea drumurilor naţionale au lucrat peste 600 de muncitori cu 309 autospeciale şi au imprastiat aproape 1500 de tone de material antiderapant.