Satele "fantoma" ale tarii noastre. Vezi cum arata localitatile, in care au ramas doar cateva casa de locuit - GALERIE FOTO

Astfel, in tara noastra, exista zeci de localitati in care nu mai exista niciun locuitor. Batranii s-au stins, iar cei in putere au plecat spre locuri unde pot duce o viata decenta. In urma lor au ramas imagini triste, ruine ale unui prezent dezolant.

In satul Livezi, surprins in imagini, au ramas doar trei case, dintre care una este fara stapan. In localitatea Valea sunt mai mult case, dar au ramas locuite doar patru dintre ele.

Galerie foto realizata de Constantin Grigorita.