Satenii din Cheltuitori isi cheltuie nervii pe drumuri. Oamenii spun ca dupa ce in localitate a inceput sa fie instalata canalizarea, strazile au fost distruse - VIDEO

Oamenii din satul Cheltuitori, care este o suburbie a Chisinaului si se afla la doar 11 kilometri de oras se plang ca drumurile lor arata deplorabil. Asta dupa ce in aprilie au inceput lucrarile de constructie a canalizarii. Satenii spun ca au incercat sa acopere santurile ramase cu propriile puteri, dar nu le-a reusit.

"Era cu pietris o fost frumos, bun drumul, dar acum l-au stricat cu totul. Uitativa noi am pus oamenii peste tot pietris, am pus fiecare ce am avut. Am fost si la primar, dar el a spus ca el nu poate face nimic, a zis ca noi nu suntem vinovati cu nimic, este persoana care si-a luat angajamentul ca sa faca.”

“Lumea a facut, altii nu au putut, au venit au pus nisip si nisipul acela l-a luat apa. A doua oara au pus nistre pietris tot asa l-a luat apa. Si acum lumea aduce si astupa gropile.”

Un barbat a luat apararea muncitorilor.

“Oamenii fac reparatie, ei muncesc. Oamenii pun pietris iar cand ploua se spala, tot pun. Dar ei nu pot pentru ca trebuie sa traga canalizarea ca sa se uneasca lumea. Oamenii din la inceput conecteaza si pe urma se conecteaza oamenii.”

Aceasta femeie spune ca pentru a ajunge acasa trebuie sa inconjoare o strada intreaga intrucat nu poate merge pe acolo nici macar pe jos.

“Au tras canalizarea, e tare demult timp doamne ferste ce se face. Pe partea cealalta mii mai aproape acasa, dar nu ma pot duce pe acolo. Strasnicie de mers.”

Primarul din sat sustine ca in contractul semnat cu compania care lucreaza la sistemul de canalizare este scris ca termenul de executare a lucrarilor este aprilie-octombrie, asa ca timp mai este.

Sergiu CEBOTARU, PRIMAR SATUL CHELTUITORI: “Baietii lucreaza, ce faceau astupau la loc. Dar la moment inteleg plangerile locuitorii satului Croitorii, drumurile nu o fost cum inainte. La toti le creeaza impedimente, conform contractului organizatia care indeplineste lucrarile o sa restabileasca drumurile conform stratului care era pus.”

Responsabilii de la compania care efectueaza lucrarile ne-au dat asigurari se vor apuca sa repare drumurile la toamna, dupa ce vor termina de instalat canalizarea.