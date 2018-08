Satenii din Tanatari, Causeni, sunt nemultumiti ca drumul din localitate este reparat de mantuiala. Muncitorii toarna asfaltul direct in praf si spun ca fac ceea ce le spun sefii: "Bani dusi in aer" - VIDEO

Localnicii din satul Tatareni, Causeni spun lucrarile de reparatie au inceput de drumul din fata primarieri ieri, iar muncitorii nu respecta toate normele. Satenii sustin ca dupa ce luni au frezat asfalul vechi, azi dimineata, lucratorii au si acoperit pamantul cu smoala, asteptanad camionul cu asfalt. Localnicii afirma ca drumarii isi bat joc de strada.

“Nu se vede ce-i aici ? Banii dusi in aer. Ar trebuie sa puie pietris si sa puie smoala asta sa aiba de ce se lipi. Aici vine o apa s-a dus tot.”

Mai mult ca atat oamenii spun ca autospeciala care a fost adusa in zona lucreaza fara nici un rost si ca in felul acesta s-ar irosi banii publici.

"Ar trebui macar 10 cm de pietris. Daca o sa ploie asa tare ca jumatatea asta de an si o sa il rupa.”

Muncitorii, care se odihneau la umbra cand i-am intalnit, recunosc ca lucrarile ar fi efectuate necalitativ, dar ne-au spus ca nu fac decat sa indeplineasca sarcinile care vin de la sefi.

“Fara cometarii. Ce ne spun asa-i. Este cel de sus care “comanduieste”.

Pe de alta parte dirigintele de santier afirma ca pentru aceasta perioada s-ar fi preconizat lucrari de frezare a asfalului vechi si asfaltare, asa ca lucrarile vor fi executate.

“Noi am inteles ca oamenii sunt revoltati. Sa fi fost de facut drumul in varianta alba de scos pana la viu, noi faceam. Asa-i devizul, asa facem.”

Primarul satului sustine ca reparatia va fi sistata, pana se va gasi o cale de solutionare a problemei. El propune turnarea unui strat de prundis inainte de asfalt.

Constanti BERLINSCHI, PRIMAR SATUL TANATARENI: “Noi l-am frezat si am crezut ca e in doua straturi asfalitu, dar el e numai intr-un strat si am ajuns la shibionka. Deja am ramas nici asa nici asa.”

In satul Ttareni din raionul Causeni pentru anul curent urmeaza sa fie reabilitate drumuri locale in valoare de 308 mii lei. Prima strada pe care au inceput lucrarile este cea din fata primariei cu o lungime de 900 metri.

Raionul Causeni va repara in acest an drumuri in valoare de 10 milioane de lei din Fondul Rutier.