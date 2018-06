Satul Mereni - in carantina. In localitate a fost depistata pesta porcina. La intrari au fost instalate filtre sanitare, iar oamenii sunt verificati: "Nimeni nu are voie sa intre cu..." - VIDEO

La una dintre intrarile in satul Mereni stau de aseara cativa specialisti de la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor si doi politisti. Fiecare masina care ajunge aici este oprita, iar soferii sunt rugati sa deschida portbagajul si sa arate ce au in genti. Daca cineva are carne de porc – aceasta ii este confiscata. In plus, autoturismele trec printr-un filtru care contine un anumit dezinfectant.

Vitalie CARAUS, SEF DIRECTIE SUPRAVEGHERE, ANSA: “La moment sunt instalate filtre sanitare, la intrarea si iesirea din localitate si se trece ancheta epidemiologica pentru depistarea sursei de infectie si sa nu fie transmise spre localitatile care se afla in zona de protectie.”

Filtrele se vor afla la Mereni timp de doua luni.

Vitalie CARAUS, SEF DIRECTIE SUPRAVEGHERE SANITAR-VETERINARA DIN CADRUL ANSA: “In raza localitatii si in zona de protectie se va efectua toate masurile sanitare veterinare conform planului aprobat de catre comisia extraordinara raionala Anenii Noi. Activitatea satului este in regim normal, restrictii sunt puse pe miscarea animalelor vii si produse de origine animala provenite de la porci.”

ANSA a anuntat ieri ca a descoperit un focar de pesta porcina intr-o gospodarie de langa Mereni. Sase porci au murit dupa ce s-au infectat, iar 16 au fost nimiciti. Ultimul caz de pesta porcina africana a fost inregistrata in luna mai in satul Tvardita din Taraclia. Pesta porcina nu se transmite la om, dar este fatala pentru animale.