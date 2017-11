Satul Palanca, unde a fost descoperit un focar de pesta porcina este in carantina pentru 60 de zile. Cei de la ANSA spun ca boala a ajuns in Moldova prin produsele de carne cumparate din Ucraina - VIDEO

Specialistii de la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor zilnic inspecteaza gospodariile din Palanca, unde sunt crescuti porci. Satenii recunosc ca se tem pentru animalele lor.

“Au spus ca vor veni sa puna vaccinuri.”

“S-au uitat la porci si au spus ca daca observam semne de boala sa anuntam. “

Chiar si asa, specialistii de la ANSA sustin ca ieri au aparut suspiciuni de imbolnavire la animalele dintr-o alta gospodarie, a patra la numar. Pentru a preveni extinderea virusului, oamenii au fost nevoiti sa nimiceasca porcinele bolnave.

“Ochii se fac rosii, deja e semn ca este boala. “

Pana acum, 15 animale au fost nimicite. Totodata, satenii au primit dezinfectant, cu care isi stropesc curtile de cateva ori pe zi.

Ana CARAMAN, INSPECTOR SUPERIOR SECTIA SANATATE, STEFAN VODA: “Cu ecocit dezinfectam si ecobat. Va fi facuta dezinfectia automobilelor, care intra in sat, care iese. “

Punctele unde sunt instalate filtrele sanitare, vor fi supravegheate de politisti. Restrictiile de circulatie vor fi valabile timp de 60 de zile.

Nicolae MOLODEA, PRESEDINTE CONSILIUL RAIONAL STEFAN VODA: “Fiecare persoana care intra in sat si iesi, cu sau fara transport, va fi verificata, pentru a stabili daca nu detine produse alimentare interzise acum. Am rugat primarii sa faca verificari in toate localitatile. “

Potrivit responsabililor de la ANSA, in satul Palanca exista acum doar un drum de intrare si altul de iesire.

SINCRON: Vsevolod STAMATI, VICEDIRECTOR ANSA: “Am blocat toate drumurile, cu ajutorul primariei. Restul drumurilor au fost sapate. Am facut un filtru sanitar, cand iesim din vama Palanca si cand iesim in satul Tudora. “

ANSA sustine ca pesta porcina africana a ajuns la Palanca, din Ucraina.

Vsevolod STAMATI, VICEDIRECTOR ANSA: “Un satean, care este constructor si lucreaza acolo intorcandu-se acasa, deoarece in Ucraina produsele din carne sunt mult mai ieftine, a procurat carne. Resturile au fost date animalelor.“

Asta in conditiile in care importul de carne de porc din Ucraina este interzis. De la 1 noiembrie au fost intensificate controalele la punctele de trecere a frontierei, iar in ultimele 24 de ore, au fost ridicate aproape 60 de kilograme de carne de porc.

In prezent, in Ucraina sunt 28 de focare de pesta porcina africana. Un focar a fost inregistrat anul trecut la Donduseni. Atunci, boala a ajuns in doua sate, tot dupa ce cativa sateni au adus din Ucraina carne de porc infectata.