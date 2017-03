Satul Rublenita din Soroca, ramane in carantina. Sapte porci au fost depistati cu pesta porcina - VIDEO

Vsevolod STAMATI, DIRECTOR ADJUNCT ANSA ”Au fost instalate filtrele sanitare la 3 intrari. A fost administrare restrictii sanitar veterinare pe 60 zile.”

Testele de laborator au confirmat ca este vorba despre pesta porcina, asa ca acum 2 zile toti cei 7 porci infectati au fost incinerati si ingropati la 2 metri, in pamant.

Vsevolod STAMATI, DIRECTOR ADJUNCT ANSA ”Preliminar, gospodina acestei gospodarii se ocupa cu carne si avem o presupunere ca vina e produsele din carne.”

Gheorghe GABERI, DIRECTOR ANSA ”Noi am adus din Ucraina data trecuta, de aceea acum tot credem ca din afara tarii. Trebuie respectate strict normele, de a nu admite in bagaje produse purtatoare de virus.”

Filtre au fost instalate la intrarile in localitate, asa ca tot ce intra si ce iese din sat este verificat minutios. La sfarsitul anului trecut pesta porcina africana a ajuns in 2 sate din Donduseni, dupa ce mai multi localnici au procurat carne de porc din Ucraina, infectata cu acest virus. Atunci, specialistii spuneau ca toate porcinele din acele gospodarii au fost nimicite si nu exista riscul de raspandire a virusului si in alte localitati. Totodata a fost interzis importul de carne din Ucraina. Pesta porcina africana este o boala contagioasa care nu are vaccin si care se transmite rapid, insa nu afecteaza oamenii.