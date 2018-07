Scade impozitul pe venit pentru persoanele fizice. Premierul Pavel Filip a anuntat de la sediul PD ca parlamentarii vor vota in aceasta saptamana un proiect care prevede ca acesta sa fie redus - VIDEO

Daca pana acum existau diferite trepte de impozitare, in functie de venitul anual al mai multor categorii de persoane, de acum incolo, autoritatile isi propun sa umble la reforma fiscala, astfel incat sa niveleze plata pentru impozit.

Asadar, de acolo incolo, minimul impozabil va fi de 24 de mii de lei anual, in loc de cele 11 mii, adica se dubleaza pragul neimpozabil. Iar cei care aveau venituri intre 11 mii si 33 de mii si achitau o contributie la stat de 7 procente, in raport cu angajatii cu lefuri de peste 33 de mii si ale lor 18 la suta impozite – vor intra toti gramada in aceeasi categorie de platitori si vor contribui cu o cota unica de 12 la suta.

Ce a vrut astazi Pavel Filip sa ne spuna este ca salariatii cu incasari mai mici de 24 de mii de lei anual, adica 2 mii de lei pe luna, vor fi scutiti de impozite. A introdus insa o cifra noua – de 3500 de lei, care nu se intelege deocamdata de unde reiese avand in vedere tabloul complet.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: “Practic pentru prima data, cei care primesc salarii sub 3500 de lei nu vor mai plati impozite. Drept efecte, oamenii vor ramane cu mai multi bani in buzunar si desigur contam prin mai multi bani in buget. Avem nevoie de acesti bani de unde vom plati pensii si salarii.“

Prim-ministrul spune ca noua idee vine sa asigure un sistem mai echitabil de plata al salariilor.

Stefan CREANGA, PRESEDINTE COMISIA ECONOMIE, PARLAMENT: “Aceasta reforma va avea un impact bugetar de 2 miliarde de lei, dar aduc la cunostinta presei, bugetul de stat e capabil sa acopere la prima etapa cheltuielile ce vor fi suportate de bugetul de stat. Totodata, asteptam impactul reformelor in 5 luni de zile, care nu va fi nevoie sa intervenim cu impactul deficitului bugetar.”

Fostul Ministru al Finantelor Veaceslav Negruta sustine ca modificarile vor avea nu doar efecte pozitive. De exemplu, localitatile mici care se intretin, in mare parte, din impozitele pe venit, vor avea de suferit, pentru ca bugetul local se va imputina.

Veaceslav NEGRUTA, ECONOMIST: “S-a vorbit doar despre reducerea cotei de la 18 la 12 si mai putin despre majorarea de la 7 la 12. Ori, o cota unica de 12 la suta inseamna pe ambele directii: reducerea poverei fiscale pe oameni cu venituri mari, pe cei bogati si impovararea pe cei cu venituri mici.”

Proiectul de lege, care prevede aceste modificari ar urma sa fie votat in aceasta saptamana in plen si va intra in vigoare de la intai octombrie. Documentul mai prevede reducerea cu 5 puncte procentuale a cotei contributiei angajatorului din sectorul privat la Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, dar si taierea, in jumatate, a TVA-ului pentru serviciile restaurantelor, hotelurilor sau cafenelelor.

Se va umbla si in taximetrie, acolo unde soferii care primesc un salariu de pana la 10 mii de lei sa achite un impozit lunar fix de 500 de lei. Aceasta este ultima saptamana in care deputatii mai lucreaza, dupa care vor iesi in vacanta.