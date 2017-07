Scandal bancar in Ucraina. Cea mai mare companie de audit a omis o "gaura" de 5,5 miliarde dolari - Mold-Street.com

Autoritatile din Ucraina iau in calcul chiar posibilitatea de a revoca dreptul grupului PwC de a face audit in cadrul bancilor locale, dupa ce autoritatile oficiale au descoperit o gaura de 5,5 miliarde de dolari in bilantul Privat Bank, institutie ce a fost nationalizata la sfarsitul anului trecut, se arata intr-o analiza Financial Times.



Lovitura reputationala



Situatia marcheaza o lovitura reputationala puternica la adresa firmelor Big 4 si in special impotriva PwC, care deja este pusa in fata unor anchete in Marea Britanie legate de auditul diviziei italiene a BT.



Descriindu-se ca " dezamagita profund de calitatea auditului desfasurat de PwC pentru Privat Bank", Banca Nationala a Ucrainei a spus ca va lua masuri adecvate in legatura cu PwC in viitorul apropiat.

