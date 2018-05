Scandal in curtea unui bloc din capitala. Mai multi locatari, nemultumiti de lucrarile pe care le face un barbat la subsolul casei: "Este riscul la orice cutremur sa se surpe" - VIDEO

Acum doi ani, locatarii acestui bloc de pe strada Valea Trandafirilor spun s-au pomenit cu o buna parte a subsolul vandut, unor persoane care nu locuiesc in casa lor. Recent unul dintre proprietarii acestor spatii si-a facut o intrare, gaurind peretele de baza al blocului si totodata a ocupat o parte din terenul de joaca.

Igor ARSENE, PRESEDINTELE ASOCIATIEI LOCATARILOR: "Inspectia de Stat in Constructii a interzis, exista o scrisoare oficiala si este si hotararea Consiliului in care nu i-am permis sa gaureasca peretele, mai mult ca asta ca este un perete de baza."

Locatarii spun ca acum se tem ca nu cumva la un cutremur sa li sa se surpe casa.

Nina TCACI, LOCATARA: "La 118 apartamente care sunt in blocul asta trebuie sa aiba un proiect si sa fie semnat de autorul de baza al constructiei. Este un risc foarte mare deoarece este etajul tehnic, nici nu e primul etaj, este riscul la orice cutremur sa se surpe."

Oamenii spun ca s-au plans la politie si pentru o perioada lucrarile erau sistate, iar ulterior reluate. Ei cred ca este absurd ca subsolurile unde sunt conducte si cabluri electrice sa fie transformate in apartamente.

Pavel BOGNIBOV, LOCATAR: "Cred ca nu este permis de nici un organ abilitat de stat de a face incaperi auxiliare locuibele in spatii in care nu sunt destinate pentru a locui, adica in etaje tehnice, subsoluri. Blocurile noi in capitala le transformam in niste coteturi."

Mamele sunt ingrijorate pentru copii lor care nu vor mai avea un loc de joaca sigur.

"O sa apara scari, o sa apara cateva incomodidati pentru copii."

"Iesirea a fost efectuata ilegal. In primul rand ocupa locul de joaca al copiilor si este foarte periculor din motiv ca micutii de 2-3-4 ani pot sa cada intr-o gaura."

"Este din temelia casei si nu are dreptul. Sper ca vor construi peretele la loc cum era."

Astazi, presedintele asociatiei locatarilor a chemat din nou politia, insa proprietarul spatiului de la subsol nu era la fata locului.

Dumitru HANGAN, AGENT DE POLITIE: "Cererea dumnealui va merge la Pretura, aici Pretura raspunde. Acum o sa mergem la Inspectoratul de Politie ca domnul sa depuna o plangere, astfel cazul va fi documentat."

Desi locatarii spun ca proprietarul spatiului de la subsol ar urma sa-si amenajeze un apartament dupa care sa-l dea cu chirie, contactat telefonic acesta ne-a spus ca de fapt acolo va fi un oficiu. Totodata el spune ca are toate actele in regula si va continua lucrarile de constructie.

Octavian CUCU, PROPRIETARUL SPAȚIULUI DE LA SUBSOL: "Este certificatul de urbanism, este autorizatia de constructie, totul legal. In baza acestor documente eu imi fac lucrarile. Nu este apartament cum spun ei."

Solicitat de Pro TV, arhitectul-sef al capitalei ne-a spus ca spatiile din subsoluri pot fi vandute, daca pot fi exploatate, insa difera de la caz la caz. Totodata Sergiu Borozan ne-a declarat ca se va deplasa la fata locului si va documenta cazul.