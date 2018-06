Scandal in fata Catedrelei Mitropolitane. Zeci de oameni au iesit sa-l sustina pe preotul Maxim Malinti, caruia Mitropolia Moldovei i-a interzis sa mai oficieze slujbe, dupa ce a fost premiat de comunitatea LGBT - VIDEO

Cu pancarte in maini, mai multi locuitori din Ghidighici s-au adunat in aceasta seara in fata catedralei ca sa manifeste in sustinerea preotului Maxim Melinti. Ei au cerut Mitropoliei sa-si anuleze decizia. Spiritele s-au incins cand in fata lor a iesit un preot ca sa discute cu ei.

Oamenii spun ca decizia prin care lui Maxim Melinti nu i se mai da voie sa tina slujbe este neintemeiata. Reprezentantul Mitropoliei a declarat ca Melinti va fi restabilit doar daca isi va cere scuze in public si va explica felul in care a procedat.

Acum doua zile, Mitropolia Moldovei a anuntat ca ii interzice lui Maxim Melinti sa mai oficieze slujbe. Motivul este ca preotul a primit o diploma de la comunitatea LGBT care l-a premiat pentru promovarea nediscriminarii.

Melinti a scris ulterior pe facebook ca nu si-a exprimat niciodata opinia fata de comunitatea gay. Preotul de la Ghidighici este cel care in aceasta primavara a inceput sa publice rapoarte financiare in care scria ce venituri si cheltuieli are parohia.

Totodata la biserica acestuia era eliberat bon de plata pentru donatii.