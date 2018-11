Mai multi oameni din Rezina se plang ca nu pot suporta mirosul urat care vine de la o ferma de porci: animalele moarte sunt aruncate pe camp, iar unele sunt arse. Reactia ANSA - VIDEO

Scandalul a inceput dupa ce un locatar a surprins cadavrele de porci pe camp, a postat imaginile pe retelele de socializare si a anuntat autoritatile. Intre timp, cei de la ANSA au anuntat ca nu toate imaginile au fost facute acum. Unele dintre ele fiind mai vechi.

Oamenii din localitate spun ca nu mai pot suporta mirosul urat care vine de la animalele moarte si aruncate pe camp.

"Daca au bani, ei cred ca sunt gospodari in localitate. Ei cu o bucata de putere vor sa-i inece pe toti."

"Acum inca nu miroasa, dar cand ii aruncati in rapa, pai miroase tare."

"Ei arunca si toata mizeria in camp."

"Lumea tace, pentru ca se teme. Acum daca spui ceva ce nu trebuie sa spui, pai te da repede afara de la lucru. Toti simt acest miros urat."

"Locuiesc la 300 de metri de la ferma si copiii mei au inceput sa se imbolnaveasca mai des. Mirosul este insuportabil, copiii se joaca in casa, pentru ca nu vor sa iasa afara. Nu pot deschide geamurile."

"Seara e strasnic, mirosul vine de la padure."

Dupa ce imaginile au ajuns pe internet, la ferma din localitate au mers inspectorii ANSA pentru a face verificari.

Valentin BOTNARI, ANGAJAT DIRECTIA RAIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR, REZINA: "Noi ieri am primit aceste poze si ne-am deplasat la fata locului. Nu am depistat aceste cadavre, dar am stat de vorba cu agentul economic. Aceste doua porcine, una de 45 de kg, alta de 20 de kg. Una a pierit de toxiinfectie alimentara, iar a doua a avut canibalism. Cadavrele au fost scoate de paznic afara, iar cainii au intrat si au tarait cadavrele tocmai in stufaris. Au fost depistate aceste cadavre. Paznicul a zis ca trebuia sa le scoata si sa le arda. Al treilea cadavru... a fost depistat doar un craniu."





Cei de la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor spun ca pe marginea cazului dat a fost intocmit un proces verbal, iar proprietarul fermei va fi amendat cu pana la 600 de lei.

Acestia mai mentioneaza ca in urma investigatiilor efectuate in localitate, s-a constatat ca unele imagini publicate pe retelele de socializare nu reflecta realitatea.