Scandal intr-un bloc locativ din capitala, unde doi vecini nu pot imparti un loc de parcare. Unul dintre ei isi lasa acolo microbuzul cu gandul ca spatiul este public, celalalt spune ca locul este privatizat - VIDEO

Scandal intr-un bloc locativ din capitala, unde doi vecini nu pot imparti un loc de parcare. In timp ce unul dintre ei isi lasa acolo microbuzul cu gandul ca spatiul este public, celalalt spune ca locul este privatizat si ca nimeni nu are voie sa-si lase masina acolo. S-a ajuns pana la ceea ca soferul de microbuz isi gaseste in fiecare dimineata vehiculul deteriorat. Cazul a fost inregistrat la politie.