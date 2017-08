Scandal intre doi vecini din Ialoveni. Marul discordiei dintre ei este o portiune de pamant de aproximativ 10 metri: "Da-i femeii bani si intelegeti-va omeneste. Eu am acceptat, el insa s-a razgandit" - VIDEO

Scandal intre doi vecini din Ialoveni care nu pot imparti o curte. O femeie se plange ca vecinul sau ar incerca sa-i ia o bucata de pamant din gospodaria sa si il acuza ca se afla in cardasie cu autoritatile ca sa o obtina. Asta in timp ce barbatul neaga aceste acuzatii si spune ca ograda este comuna si trebuie impartita egal. Dupa mai multe certuri si scandaluri cei doi au ajuns in instanta, iar de mai bine de un an o decizie inca nu a fost pronuntata.