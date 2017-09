Scandal la bordul aeronavei de pe cursa Chisinau-Roma. Pasagerii se plang ca au facut o escala la Belgrad, pentru a lasa nationala de fotbal, desi aveau zbor direct - VIDEO

”Mi-au spus că la timp o să ajungem, zbor direct. Aceasta este ilegal. De parcă am fi cu microbuzul”.

Aceste imagini au fost surprinse de pasagerii aeronavei de pe ruta Chisinau-Roma. Printre ei a fost si Igor Stelea. Tanarul spune ca si-a cumparat un bilet cu zbor direct Chisinau-Roma, iar in avion a aflat ca aeronava va face o escalada la Belgrad pentru a lasa echipa nationala de fotbal.

Igor STELEA, PASAGER ”Pilotul spune ca zburam l-a Belgrad si timpul frumos. Am ramas uimit credeam ca este ruta directa spre Roma, de parca la Belgrad era parte din plan. Nimeni nu m-a anuntat cand am facut chek-in”.

Ajunsi pe aeroportul din Belgrad pasagerii au fost anuntati, ca in 15 minute vor decola spre Roma, insa ar fi stat in aeronova in jur de o ora.

Igor STELEA, PASAGER „Conditionerul nu lucra era foarte clar. In loc sa ofere apa s-au ascuns la business class si nu mai iesea. Pareau frustrate si stresate, neprofesionist”.

Cei mai nemultumiti s-au aratat pasagerii, care aveau escala la Roma.

„Pentru că am întârziat cu două ore ce o să-mi intoarcă? Nimic.”

Igor STELEA, PASAGER ”Erau foarte multi care si-au pierdut cursa.”

Contactati de Pro Tv, reprezentantii serviciului de presa de la Air Moldova ne-au spus ca pasagerii trebuiau sa fie mai atenti la orele de zbor, deoarece pe bilet ar fi fost indicat, ca vor ajunge mai tarziu la Roma. Alte detalii insa nu au vrut sa ne ofere.