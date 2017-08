Scandal la spitalul din Briceni. Zeci de oameni au ajuns cu nervii la pamant, fiind nevoiti sa astepte ore in sir pana ajung in cabinetul medicului. Noua procedura de primire a pacientilor - VIDEO

Scandal la spitalul din Briceni. Zeci de oameni s-au plans ca au ajuns cu nervii la pamant, fiind nevoiti sa astepte ore in sir pana ajung in cabinetul medicului. Si asta dupa ce s-a schimbat procedura de primire a pacientilor. De curand, bolnavii trebuie sa stea in rand la registratura, ca sa ia un talon, dupa care mai au de asteptat si sub usa doctorului. Cei din administratie sustin ca modificarile au fost facute, de fapt, pentru...a scapa de cozi.