Scandal la Spitalul "Valentin Ignatenco". O mama acuza traumatologul de acolo de neglijenta. Femeia spune ca medicul a pus gresit ghipsul la mana fiicei sale. Ce s-a intamplat mai departe - VIDEO

Valentina Sfecla spune ca acum doua suptamani fiica sa a cazut in timp ce sarea la trambulina. Pentru ca avea dureri insuportabile, a mers cu fetita la Spitalul municipal, Valentin Ignatenco. Acolo la indicatia medicului traumatolog, i s-a facut o radiografie, iar mana i-a fost pusa in ghips.

Valentina SFECLA, MAMA: “Dumnealui a zis ca e o simpla intinsatura la ligament, ca nu e nimic strasnic sa nu intram in panica, am fost deacorda, am pus mana gips.”

A doua zi, Valentina spune ca a mers la policlinica din sector, acolo un alt medic traumatolog a examinat fetita. Dupa noua zile, ghipsul a fost scos, insa fetita a continuat sa aiba dureri.

Valentina SFECLA, MAMA: ”Am venit cu fetita acasa exercitii, nimic ea nu avea echilibru nu putea sta cu mana dreapta. Cand am pus mana sa fac masaj cand am pus mana in zona umarului am observat ca era ca o piatra, foarte tare.”

Femeia spune ca a decis sa consulte si un medic de la Institul Mamei si Copilului.

Valentina SFECLA, MAMA: “Medicul traumatolog a spus ca la voi este fractura. Doamna la radiografie a ramas uimita, a spus cum un specialist putea sa nu observe. Medicul a spus ca situatia nu este buna si ne-a programat pe maine, sa punem ghips, in zona respectiva unde este traumata.”

Indignata femeia a scris o plangere pe numele medicului traumatolog de la Spitalul Ignatenco.

Valentina SFECLA, MAMA: ”De aici pana aici a fost ghipsul pus, zona asta care nici nu a fost afectata, aici trebuia sa puna spune medicul.”

“Cum dumnealui nu putea sa depisteze, in moment ce ne-am adresat cu durere de mana trebuia sa fie de sus pana jos examinata mana.”

Nu am reusit sa vorbim cu medicul, insa vicedirectorul spitalului Valentin Ignatenco, Vitalie Mihalcean ne-a declarat ca nu a stiut pana astazi despre acest incident. In urmatoarele zile va fi creata o comisie medicala, care ar urma sa examineze cazul. Daca medicul va fi gasit vinovat, atunci el va fi sactionat sau va fi dat afara.