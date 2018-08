Scandal la vama. O soferita a incercat sa treaca frontiera fara a sta in rand. Indignati, oamenii s-au pus in fata Mercedes-ului: "-Sa nu crezi ca esti cea mai desteapta. -Moare un om si trebuie sa ajung, nu ma filma tampitule" - VIDEO

Stirea se actualizeaza.

Dupa mai multe schimburi de replici, in ajutorul soferitei a venit si un granicer ucrainean. Multimea suparata insa nu s-a lasat convinsa nici de acesta, iar conducatoarea auto a fost trimisa sa stea la coada. Incidentul a fost filmat de un martor cu telefonul mobil si postat pe internet.

“-Draga mea, sa nu crezi ca esti cea mai desteapta. -Eu va dau motiv pentru care trec, moare un om si de asta ma duc. -Adu un certificat sa vedem. -Nu ma filma tampitule.”

Potrivit martorilor, incidentul a avut loc in dupa amiaza zilei de ieri, in timp ce in vama era o coada de peste 100 de masini. Soferita de la volanul Mercedes-ului a vrut sa treaca fara rand, insa ceilalti conducatori auto, care asteptau, nu au lasat-o.

Initial ea ar fi invocat ca se grabeste intrucat cineva se afla pe patul de moarte, argument care insa nu i-a convins pe ceilalti soferi. Cand scandalul a inceput sa ia amploare, de grupul de oameni s-a apropiat un granicer ucrainean. In descrierea filmuletului, martorii au scris ca acesta ar fi vrut sa o escorteze pe soferita pana la ghiseu.

“-Nu vrea lumea sa plece si gata. -Dati-va la o parte si ea va trage pe dreapta. -Un politist de frontiera il cumperi, dar pe oameni, nu.”





“-Oameni nu vor pleca. -Ok am inteles, oamenii nu vor. Mergeti in spate si puneti-va la coada. -Mii greata de voi, moldoveni.”