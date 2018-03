Scandal urias la o biserica din Calarasi. Satenii, impartiti in doua tabere, s-au insultat si imbrancit in fata lacasului. A fost nevoie de interventia politistilor. De la ce a pornit totul - VIDEO

S-a dezlantuit azi haosul la biserica din satul Dereneu, raionul Calarasi. Scandalul ar fi inceput cu noaptea in cap, dupa ce mai multi preoti si sateni au dat navala in curte, furiosi ca lacasul nu mai apartine mitropoliei Moldovei, ci mitropoliei Basarabiei. Din spusele martorilor, acestia ar fi vrut sa-l scoata pe preot din biserica.

“Este contract intre Mitropolia Moldovei si Ministerul Culturii, unde se arata ca biserica noastra este a Mitropoliei Moldovei nu este a Mitropoliei Basarabiei.”

“Din ce an este? Din ce an este te intreaba omul? 2002, este important.”

“Nu s-a facut adunare ca sa decida satul, daca trece la Mitropolia Basarabiei sau ramane la Mitropolia Moldovei. Nici pana in ziua de azi nu s-a facut.”

“Nelegitim s-a trecut.”

Nu este clar de ce enoriasii si-au manifestat mania abia acum, intrucat biserica se afla in subordinea mitropoliei Basarabiei inca de la inceputul anului trecut.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Veniti in aceasta dimineata la litrughie, credinciosii s-au trezit cu usa incuiata si cu o galceava adevarata la poarta bisericii.”

“Ar fi corect sa ramana biserica la biserica mama, doar e pamant romanesc acesta. Dupa cate a facut, ar fi o nedreptate ca parintele Florin sa fie dat afara.”

“26 de ani de cand sunt in acest sat pe acestia care merg contra nu I-am vazut o data sa vina la biserica. Au venit acasa sa-si scot semnatura, dar eu dat pentru biserica, nu pentru Florin.”

“Noi suntem acum in litigiu, vrem sa respectam ordinea legala.”

Primarul comunei sustine ca pe multi din cei care au facut astazi galagie in curtea bisericii nici nu-i cunoaste, intrucat nu sunt bastinasi.

Elena OASERELE, PRIMAR COMUNA DERENEU: “Ieri am primit o informatie ca pentru astazi la ora 7 se preconizeaza sa vina un grup de preoti cu bulgarca sa taie usa bisericii si sa intre fortat. Au fost cel putin 20 de persoane straine, baieti imbracati in forme sportive. Ne-au implins pana-n fata bisericii si atunci s-a inceput scandalul.”

Preotul satului oficiaza slujbe la biserica din Derenu de 27 de ani. Spune ca a decis sa se mute la mitropolia Basarabiei, pentru ca cea a Moldovei il jupuia de bani. Acum insa se plange ca primeste amenintari.

Florin-Marin, PREOT SATUL DERENEU: “Foarte multe amenintari si telefonice, si verbale. Ca voi fi omorat, voi fi dat in Prut. Pana acum nu am avut nici o problema, a fost cel mai bun preot, cel mai corect. Cum am aderat la Mitropolia mama, haideti sa-l fugarim. Mi-am gasit pacea, nu ne mai impune sa le dam sume de bani in fiecare luna. Daca pui plicul cu bani si-l dai in fiecare luna protopopului sa-l ofere episcopului atunci esti cel mai bun preot in fata lor.”

Episcopia de Ungheni si Nisporeni respinge acuzatiile. Reprezentantul acesteia spune ca nu se percep sume cosmice lunar, iar scoaterea taxelor pentru ceremoniile realizate in biserica este doar un instrument de marketing.

Vadim COROSTINSCHI, SECRETAR EPISCOPIA DE UNGHENI SI NISPORENI: “Preotul Florin-Marin plateste trimestrial cate 400 de lei si nu 5000 de lei. Este o metoda de marketing. Nu toate din Mitropolia Basarabiei au scos taxele. Este un fals, chiar daca nu ar plati nimic nu inseamna ca va dura o vesnicie asta. Doreste sa captiveze oamenii.”

Pentru a linisti spiritele a intervenit politia.

Maine urmeaza sa fie organizat o sedinta la primarie cu toate partile implicate, inclusiv ar urma sa vina reprezentanti de la Guvern.