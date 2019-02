Scandalul la Vama Leuseni: cum explica autoritatile interdictia de intrare in Republica Moldova data unui candidat la alegerile parlamentare - anticoruptie.md

„Poliţia de Frontieră confirmă faptul că pe mijlocul de transport exista un consemn de frontieră, ceea ce a constituit temei de interzicere a intrării acestuia în Republica Moldova”, a declarat Raisa Noviţchi, ofiţerul de presă al Departamentului Poliţiei de Frontieră, pentru portalul anticoruptie.md.

Noviţchi a precizat că persoanele aflate în mijlocul de transport au avut acces de intrare în ţară, însă din considerentul că punctul de trecere a frontierei Leuşeni este cu statut „rutier” şi prin lege se interzice trecerea acestuia „ca pieton”, au fost nevoite să facă cale întoarsă.

„Deşi printre aceştia se aflau cetăţeni moldoveni, iar regula in cauză nu se răsfrânge asupra lor, ei nu au dorit să traverseze frontiera din motiv că unitatea de transport se afla în proprietatea unuia dintre ei, inclusiv şoferul era un conaţional. Poliţiştii de frontieră le-au recomandat persoanelor să revină ulterior în ţară cu un alt mijloc de transport, iar proprietarului vehiculului să ceară informaţie privind consemnul aplicat de la autorităţile de competenţă”, a declarat ofiţerul de presă de la Poliţia de Frontieră.

Microbuzul în care se aflau cei cinci tineri este vopsit în culorile tricolorului, iar pe partea laterală este inscripţionat numele lui George Simion. Acesta candidează în prezent la alegerile europarlamentare din România, iar mesajul său de campanie „România MARE în Europa” apare pe microbuz. De asemenea, pe maşină este desenată harta României mari. Cei cinci susţinători ai lui Simion urmau să ajungă sâmbătă seara la Chişinău pentru a da start campaniei de colectare a semnăturilor pentru susţinerea liderului Acţiunea 2012 la alegerile europarlamentare.

”După ce am stat vreo două ore în vamă, am făcut cale întoarsă. De noi s-a apropiat un bărbat îmbrăcat în haine civile şi ne-a propus să trecem cu alt mijloc de transport. Tot el ne-a spus că legea îi permite să nu ne ofere explicaţii. Suntem nedumeriţi cu ce i-a deranjat de această dată microbuzul, după ce anterior am fost cu el de câteva ori în Republica Moldova”, ne-a declarat Cristina Jalbă, una din persoanele oprite ieri la vama Leuşeni.

În octombrie 2018, liderul mişcării unioniste Acţiunea 2012, George Simion, a fost expulzat din Republicat Moldova şi a fost declarat de autorităţi persona non grata pentru o perioadă de cinci ani. Un grup de reprezentanţi ai Platformei Acţiunea 2012 au protestat sâmbătă seara în faţa Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti în legătură cu incidentul de la Vama Leuşeni.