Scandalul laptelui este de fapt o campanie de denigrare a imaginii companiei JLC, sustine directorul acesteia. Administratia ne-a primit in vizita si ne-a prezentat procesul de producere - VIDEO

Materia prima de la ferme ajunge la fabrica in cisterne. Rezervoarele sunt spalate cu furtunul inainte de a fi deschise, pentru ca mai apoi laptele sa fie testat si daca trece proba calitatii, pompat in alte recipiente imense.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Laptele pompat in aceste rezervoare se pasteurizeaza prin acest aparat care are o capacitate de 15 mii de litri de lichid pe ora. Imediat dupa ce grasimea este separata de lapte se obtin doua amestecuri diferite: smantana dulce si laptele degresat, baza carora ulterior este folosita ca si ingrediente in alte produse.“

Laptele degresat este amestecat cu cel obisnuit pana se obtine un anumit procentaj de grasime. Urmeaza cea de-a doua pasteurizare si ambalarea. Pentru fabricarea smantanei se foloseste primul amestec obtinut la separarea grasimii de lapte.

Tudor FILIP, SEF SECTIE LAPTE INTEGRAL: ”In urma separarii smantana dulce este pompara in rezervorul dat. Smantanele noastre sunt normalizate in dependenta de grasime, dupa normalizare se pasteurizeaza, omogenizeaza, dupa care la procesul de fermentare se adauga maia. Maia sunt microorganismele care fermenteaza smantana.”

Angajatii recunosc – folosesc grasime vegetala la producerea unor lactate, insa totul e indicat pe ambalaj.

Olga GALAT, TEHNOLOG: “In general la noi toata productia turnata in pahare este naturala. Smantana ambalata in pelicula – aici e scris “produs de smantana” - deci contine grasime vegetala.”

Dupa acelasi truc putem deosebi produsul din branza, ambalat in pelicula, si branza fara gram de grasime din recipient de plastic. La prepararea acesteia se foloseste lapte degresat, se adauga maia si se lasa pe noapte la fermentat. Masa formata se taie in boturi si se incalzeste repetat pana se desface in bucati de forma unui graunte.

Olga GALAT, TEHNOLOG: “ Grauncior”, “Faguras, “Branza de casa”, niciunul din ele nu contine grasime vegetala.”

Totusi ca sa dea consistenta branzei naturale, care are la baza lapte degresat, tehnologii adauga smantana dulce. Astfel, produsul obtine si grasimea scrisa pe ambalaj. Astazi, directorul fabricii ne-a spus ca scandalul iscat in jurul laptelui ar fi unul mimat si provocat intentionat pentru a denigra imaginea companiei.

Elena BELAN, DIRECTOR JLC: “Este o campanie de PR.”

Administratia JLC, afirma ca procura anual 80 de tone de materie prima si produce 37 de tone de lactate.

Elena BELAN, DIRECTOR JLC: “Toti cei din domeniu, dar si oamenii simpli vor intelege ca aceasta cantitate de materie prima ajunge pentru producere.”

Fabrica are de gand sa dea in judecata agentia care a facut public studiul realizat de o companie straina si care arata ca lactatele de la JLC contin grasimi vegetale.

Dupa aparitia acestuia cei de la ANSA au efectuat controale si au prelevat probe, iar ulterior au anuntat ca unele produse contin, totusi, mai multe grasimi vegetale decat este indicat pe ambalaj iar producatorul a fost obligat sa-si retraga alimentele de pe rafturile magazinelor.

La inceputul saptamanii trecute, Vlad Plahotniuc spunea ca va avea grija ca oamenii sa gaseasca doar alimente calitative in magazine. Grupul JLC este cel mai mare producator de lactate din Moldov si are activitati in Ucraina, Romania, Kazahstan si Germania. Compania a anuntat ca-si va duce produsele la testare la laboratoare private din Europa.