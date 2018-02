Scandalul laptelui a ajuns si in Parlament. Liberal democratii au cerut ca seful de la ANSA, ministrul Agriculturii si conducerea Serviciului Vamal sa vina la audieri in plen - VIDEO

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: “Sa raspunda care este cantitatea de lapte praf care se importa in Moldova, situatia generala privind produsele lactate in a doua jumatate a anului 2017?”

Initiativa liberal democratilor insa nu a fost acceptata de colegi pentru a fi inclusa pe ordinea de zi. Asta in conditiile in care, un studiu publicat saptamana trecuta arata ca lactatele de pe rafturile magazinelor contin grasimi vegetale in loc de animaliere, iar lider la contaminare ar fi fabrica JLC. Cea din urma neaga acuzatiile.

ANSA a prelevat probe de acolo, cat si de la alte companii, rezultatele carora urmeaza sa le faca publice curand. De altfel si propunerea de a-i audia pe sefii de la SIS si Procuratura, in legatura cu investigatiile privind furtul miliardului, tot a fost respinsa.

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: “Acum 3 ani a fost frauda din sectorul bancar si a convertit in datorie de stat. Cerem organizarea audierilor pt a ne documenta cum are loc, cum evolueaza cazul dat.”

Lilian CARP, DEPUTAT PL: “Avem doi oameni condamanti: Filat si Platon si avem un inger numit Sor. A trecut destul timp de cand a inceput aceasta investigatie si nu avem claritate de ce unii inca se plimba pe strada.”

Si propunerea socialistilor ca seful de la ANRE sa vina in Parlament sa vorbeasca despre tarifele la gaz, care in opinia expertilor ar fi exagerate, la fel nu a primit acceptul majoritatii.

Vladimir GOLOVATIUC, DEPUTAT PSRM: “Propunem sa ii ascultam, sa informam deputatii care este situatia.”

Expertii economici cred ca tarfele la gaz ar trebui sa fie mai mici in medie cu 30 la suta, avand in vedere ca resursele energetice s-au ieftinit de doua ori in ultimii ani, iar dolarul s-a devalorizat. Pavel Filip a vorbit despre o ieftinire de 20 la suta, iar MoldovaGAz, in calculele prezentate la ANRE, a admis o reducere de doar 11,4 procente.