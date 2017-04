Scanere care vor depista substantele radioactive, instalate pe aeroportul din Chisinau, dar si la alte puncte de trecere a frontierei din tara - VIDEO

Acest sunet il vor auzi persoanele, care vor incerca sa intre la noi in tara cu substante nucleare. Potrivit reprezentantilor serviciului vamal, pana acum pe aeroport nu puteau fi verificati toti pasagerii.

Mihai DROBA, INSPECTOR PRINCIPAL, SERVICIUL VAMAL: “Pana la procurarea acestor aparate aveam utilajele doar pe care le-ati vazut. Exista o procedura, dar nu atat de sigura. Acum 100 de procente fluxul este controlat la intrare si iesire din tara. Dupa cum observati toate caile de acces sunt dotate cu aceste aparate.”

Daca frontiera aeriana va fi mai sigura de astazi, atunci cele terestre au devenit mai sigure de ani buni datorita celor 22 de scanere, care au fost instalate din 2012 incoace. Alte sase scanere sunt mobile si pot depista in cateva secunde substantele nucleare aflate in masini, daca acestea circula cu o viteza de 5 km/h.

“Masina este retinuta pana la elucidarea cazului. Pana acum inspectarile erau mai simple dupa ce am primit acest utilaj suntem mult mai dotati.

"Sunt doua camere si operatorul din autospeciala poate sa imprimeze numarul masinii si fata.”

Scanerele au fost oferite de catre guvernul Statelor Unite in cadrul unui program de securitate la frontiere. Din 2012 si pana acum s-au investit 17 milioane de dolari in echipamente, iar peste 200 de angajati au invatat cum sa depisteze substantele radioactive.

“In realizarea acestui proiect agentiile au manifestat o dedicatie si o cooperare, iar fiecare moldovean trebuie sa fie mandru de ce s-a instalat aici.”

Potrivit unei investigatii a agentiei de presa Associated Press, toate substantele radioactive, care se comercializeaza la noi in tara ajung in mare parte in mainile celor din statul islamic, iar Moldova este o zona de tranzit pentru contrabanda. Cei care comercializeaza aceste substante risca inchisoare de la 3 pana la 10 ani.