Scapa rapid de stratul de gheata din fata casei. Ai nevoie de doar 3 ingrediente banale, iar problema ta e rezolvata

Masini blocate in parcari, turturi imensi de gheata formati la stresinile caselor, oameni irascibili care se chinuie sa isi pastreze echilibrul... acesta este decorul pe care il vedem de cateva zile in orasele inzapezite.

Din fericire, exista o solutie care ne ajuta sa rezolvam o parte dintre problemele in fata carora suntem pusi in timpul iernii. Un amestec simplu, format din doar 3 ingrediente, poate elimina in doar cateva secunde stratul gros de gheata format pe treptele din fata casei sau in fata garajului.

Ai nevoie de doi litri de apa calduta, sase picaturi de detergent de vase si aproximativ 50 ml de alcool medicinal. Amestecul se toarna intr-o sticla si e gata de folosit. Nu trebuie decat sa il torni peste zonele acoperite cu gheata si, ca prin minune, aceasta se topeste.