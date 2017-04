Scapam de una si dam de alta. Meteorologii anunta ca in aceasta seara sunt prognozate ingheturi, iar ninsorile vor conteni - VIDEO

Ninsoarea abundenta a fost adusa de un ciclon sudic, sustin sinopticienii.

Natalia TOMUZ, SINOPTICIAN: “Din partea Marii Mediraniene s-a incarcat cu umezeala. A avut o evolutie rapida, insa cu pagube mari. Nu s-a asteptat cu o asemenea intensitate. Cel mai mult am avut de suferit noi si izolat in Ucraina si Romania."

Cel mai mult a nins in capitala, iar stratul de zapada a ajuns pana la 57 de centimetri. La Leova au fost 40 cm, iar la Cahul 50 cm. Totodata, au fost afectate raioanele din centru si sud. In schimb, zapada nu a ajuns deloc in unele zone din nord, cum ar fi Briceni si Camenca.

Asemenea cicloane nu au mai fost inregistrate de cand se fac masuratorile, sustin cei de la Serviciul Hidrometeorlogic. Ninsorile vor conteni spre seara, in jurul orei 20. Insa nu scapam de frig, spun sinopticienii.

Natalia TOMUZ, SINOPTICIAN: “Avem temperaturi de -4.“

De Pastele Blajinilor vom avea maxime de 10 grade. Si la inceputul saptamanii viitoare se vor inregistra temperaturi sub norma, pentru aceasta perioada. Soare si vreme mai buna vom avea abia pe data de 25 aprilie.

Si daca ziua vom avea vreme mai buna, la sfarsitul saptamnii viitoare minimele inca vor fi joase. Se vor inregistra cel putin 3 grade. Totodata specialistii de la Apele Moldovei atentioneaza despre riscul sporit de inundatii, deoarece doar intr-o zi s-a inregistrat norma de precipitatii pentru o luna, iar in urmatoarea perioada, ca urmare a temperaturilor inalte se va forma o cantitate mare de apa.