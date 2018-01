Scaunele sunt distruse, legate cu scotch, iar barele sunt ruginite. Asa arata unul dintre microbuzele cu care, zilnic, zeci de pasageri merg de la Chisinau la Voinova. Cum a reactionat soferul cand a vazut echipa Pro TV - VIDEO

" - Ne permiteti sa intram? - Da, poftim!"

Aceasta a fost reactia soferului microbuzului de pe ruta Voinova-Chisinau, cand a vazut echipa Protv. Ceea ce am vazut in interior ne-a consternat. Scaune rupte legate cu scotch, gauri imense in captuseala, bare de sustinere murdare si podeaua deteriorata.

In astfel de conditii zeci de oameni circula cu acest vehicul.

“Lumea plateste bani. Cei asta e scaun ca eu sa-l platesc 20 de lei ca sa merg acasa. Au furat milioane, dar sa cumpere un autobuz, bani nu sunt. Sa nu faca gard la parlament, dar sa cumpere un autobuz pentru oamenii care au muncit toata viata.”

“E comod sau nu, nu avem incotro.”

Oamenii spun ca circula asa de mai bine de 10 ani.

Si ca tabloul sa fie complet langa parbriz, in fata soferului atarnau doua drapele murdare. Barbatul strange din umeri si spune ca nu poate face nimic.

“Ati trecut revizia tehnica? Da, am trecut. Mai bune nu avem. O sa fie masina in repartie”.

Ulterior, vadit deranjat ca filmam in interiorul microbuzului soferul ne-a bruscat.

" - Iesiti de aici ca ma pornesc"

Reprezentantii Autogarii Centrale nu au fost de gasit pentru a comenta situatia.

Solicitati de PROTV, responsabilii de la Autogara din Straseni ne-au spus ca microbuzul circula pe aceasta ruta temporar si ca nu este unicul vehicul care vine de la Voinova la Chisinau.