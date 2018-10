Scena grandioasa pentru evenimentul de maine organizat de PD este instalata deja in PMAN. Are un sistem de lumini, sistem de boxe si 5 ecrane LED gagintice: unul este si peretele din spate al scenei - GALERIE FOTO

Se pare ca un astfel de echipament cu numeroase instalatii si boxe, nu a mai fost in centrul capitalei. Scena are un sistem de lumini si boxe, dar si cinci ecrane LED. Patru ecrane mari sunt prin parti si unul gigantic in mijloc, care este si peretele din spate al scenei.

Democratii vor organiza maine o manifestatia in centrul capitalei, despre care evita sa vorbeasca. Purtatorul de cuvant al Partidului Democrat a spus ca nu detine nicio informatie despre eveniment, in timp ce reprezentantii primariei sustin ca Piata Marii Adunari Nationale a fost rezervata pentru data de 21 octombrie de PD. Mai mult, in cererea PD-ului se mentioneaza ca la manifestatie ar urma sa participe in jur de 60 de mii de oameni.

Vadim Branzaniuc ne-a spus ca daca numarul de participanti va fi atat de mare, atunci traficul rutier va fi sistat in Piata Marii Adunari Nationala si redirectionat pe strazile adiacente. Nu este clar de ce dispozitia primariei deocamdata nu poate fi gasita pe site-ul instituiei.