Scene desprinse parca din filmele de actiune. Momentul in care politistii alearga pe o strada din Gratiesti, impusca si ii pun la pamant pe doi indivizi, banuiti de omor - VIDEO

Potrivit unui comunicat al Politiei, acestia sunt originari din Chisinau si raionul Ungheni, cu varstele de 22 ani si 23 ani, unul dintre ei fiind judecat anterior pentru infractiuni patrimoniale.

Potrivit informatiilor acumulate de oamenii legii, in seara zilei de 7 mai curent, un echipaj mobil de patrulare a depistat cadavrul mutilat al unui tanar intr-o fasie forestiera din strada Mesager a sectorului Buiucani. La acel moment a fost solicitata interventia grupei operative, precum si a medicului legist pentru a initia cercetarile. Astfel, medicul legist a concluzionat preliminar, ca victima ar fi fost batuta cu bestialitate si mutilata.

Ulterior, ofiterii de investigatii au stabilit identitatea cadavrului, care s-a dovedit a fi un tanar de 27 ani, cu domiciliul in capitala.

In cadrul urmarii penale, politistii au stabilit ca, banuitii s-ar fi cunoscut cu victima pe malul lacului, unde au decis sa joace o partida de carti pentru bani. Fiind in stare de ebrietate, banuitii ar fi inceput un conflict cu tanarul si l-ar fi lovit cu un obiect ascutit in regiunea capului.

Indivizii au fost retinuti pentru 72 de ore. Ei sunt cercetati penal pentru omor si risca o pedeapsa cu inchisoare de la 15 ani pana la 20 ani sau detentie pe viata.