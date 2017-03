Scene emotionante la Spitalul Republican. Rudele tanarului din Mingir, ale carui organe au fost donate, s-au intalnit cu cei care au primit sansa la o noua viata - VIDEO

Nina Samuil in varsta de 36 de ani avea insuficienta renala de mai bine de 10 ani si practic ramasese fara sperante. Vestea ca va primi un rinichi nou a fost ca o minune. Acum femeia spune ca s-a mai ales cu inca o sora.

Nina SAMUIL, BENEFICIAR DE RINICHI: “Nici nu am visat la asa o doua sansa. Sunt multumita donatorilor ca mi-au dat aceasta sansa sa traiesc. Speram ca o sa fim prieteni pana la adanci batraneti, eu am doua surori, Natalia imi va fi a treia sora.”

La numai cativa psi, in salonul de alaturi sta alta persoana, salvata de marinimia familiei din Mingir. Valeriu Bogonos a primit si el un rinichi si a invins boala.

Valeriu BOGONOS, BENEFICIAR DE RINICHI: “Am depus dosarul practic cu o saptamana inainte de a se intampla cazul acesta.”

“Ati facut o fapta eroica pentru noi, asa oameni ca voi trebuie stimulati cu medalii, dupa recuperare avem in plan sa mergem la cimitir sa depunem flori."

Pe Nicolae Branza, sotul femeii, care a primit ficatul tanarului, l-am gasit alaturi de femeia. Este inca slabita, asa ca de vorba cu rudele lui Andrei Dima a stat sotul.

“In curand e ziua sotiei pe 8 martie si mi-as dori cel mai mare cadou sa o vad acasa. L-am visat pe Andrei, sa fie posibil o fotografie sa oa m si sa o punema colo in ungheras.”

Pentru sora geamana a baiatului snopit in bataie, intalnirile au fost emotionante.

Natalia DIMA, SORA GEAMANA ALUI ANDREI DIMA: “Am vazut oamenii in care te uiti in ochii lor si citesti bucuria lor fata de viata, emotionant. Traieste prin sase oameni, as vrea sai cunosc si pe ceilalti trei, vom fi deja o familie mare care ne vom intalni la o masa rotunda.”

Andrei Dima urma sa plece la munca in Italia. Potrivit rudelor cu o zi inainte el a fost batut cu bestialitate de un consatean in varsta de 25 de ani, dat in cautare internationala. Versiunea rudelor presupusului atacator si a vanzatoarei din bar este ca Andrei de fapt s-a stins dupa ce a cazut si s-a lovit cu capul de podea.

Tanarul a ajuns in spital cu moarte cerebrala, iar familia a decis sa doneze organele. Astfel sase persoane au fost deja salvate. Potrivit politiei suspectul este dat in cautare internationala, insa mai multe detalii despre ancheta refuza sa ne ofere. Familia baiatului vrea sa inainteze o petitie pentru a inchide barul in care s-a produs tragedia.