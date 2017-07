Scene oribile intr-un troleibuz din capitala. Doi tineri s-au luat la bataie cu soferul si cu cativa pasageri: "Au luat fierul si au lovit in ea" - VIDEO

Se intampla ieri seara, intr-un troleibuz de pe nr 2, la statia din fata liceului “Gheorghe Asachi”.

Totul a inceput dupa ce doi tineri, de 16 si 17 ani, ar fi jignit taxatoarea. In apararea femeii a sarit o pasagera.

Oxana DRĂGAN, TAXATOARE “Doamna s-o sculat in picioare si le-o zis ca am sa te urechesc. Si ei au luat un fier, au luat fierul cela si au lovit in doamna ceea.”

A intervenit apoi si soferul troleibuzului, care s-a ales cu cativa pumni, dar si un alt barbat.

Oxana DRĂGAN, TAXATOARE “Era bataie si racnete. Ei racneau tare sa descuiem usile. Dar noi nu puteam pentru ca politistii ne-au explicat sa ii tinem acolo pana vin ei.”

Taxatoarea de 24 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale si a ajuns la spitalul de urgenta. Tanara a refuzat sa ne vorbeasca in fata camerei, dar ne-a spus ca se simte bine.

Agresorii, originari din Chisinau si Anenii Noi, despre care politia spune ca erau bauti, vor fi cercetati penal pentru huliganism.