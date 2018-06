Schema de coruptie de la ASEM, in care ar fi implicati peste 60 de profesori, a fi fost pusa la cale din afara universitatii, sustine rectorul institutiei - VIDEO

Grigore BELOSTECINIC, RECTOR ASEM: “Este un grup care actioneaza din exterior, profesorii au cazut prada facilitatilor... “

Grigore Belostecinic spune ca, de fapt, coruptie exista peste tot si ca trebuie schimbata mentalitatea oamenilor. Cat despre profesorii care ar fi implicati, rectorul afirma ca asteapta decizia judecatii si cei despre care se va dovedi ca sunt vinovati vor fi dati afara.

Grigore BELOSTECINIC, RECTOR ASEM: “Noi am discutat cu colegii despre cum sa procedam pe viitor”

Studentii pe care i-am intalnit astazi la ASEM spun ca ei nu au fost nevoiti sa dea mita pentru note la examene sau teze.





“Copii care nu sustin apeleaza la astfel de.. Copii care invata nu recurg la asemenea metode. - Cunoasteti profesori sau studenti care au luat sau au dat mita? -Nu, nu.”

“Nu stiu, eu niciodata nu am apelat la acest gest”

“Eu am studiat undeva 4-5 ani in urma, pe atunci exista, sincer la moment nu va pot raspunde”

Ieri CNA a anuntat ca a descoperit o schema de coruptie in care ar fi implicati peste 60 de profesori. Ajutati de intermediari, acestia ar fi luat in jur de 500 de euro pentru o teza de licenta sau de masterat si mii de lei pentru note la examene. Sase profesori si trei intermediari au fost retinuti pentru 72 de ore, iar responsabilii de la Procuratura Anticoruptie spun ca ulterior se va decide daca raman in arest.