Schimbare de lider in Campionatul Moldovei la fotbal. Zaria a scos doar o remiza in meciul cu Speranta Nisporeni, scor 0 la 0 - VIDEO

Viespile au castigat partida cu Petrocub, scor 2 la 0. Gratie acestei victorii, Sheriff a urcat in fotoliul de lider al Diviziei Nationale, cu 62 de puncte. Tot atatea are Milsami Orhei, dupa ce a invins-o pe Dinamo-Auto cu scorul de 1 la 0. Milsami, insa, are cu un meci mai mult jucat. Zaria a cazut pe pozitia a treia, cu 61 de puncte.