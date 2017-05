Sclavie in secolul 21. Un fermier, retinut de oamenii legii pentru ca ar fi exploatat prin munca doi barbati si un copil fara ca sa le plateasca. Marturiile victimelor - VIDEO

Sclavie in secolul 21. Doi barbati si un copil au fost eliberati din mainile unui fermier din Orhei, care in ultimii doi ani i-ar fi exploatat prin munca fara sa le plateasca. Atunci cand una dintre victime a reusit sa fuga de la ferma suspectului a fost gasita in cateva zile, batuta si adusa cu forta inapoi. Ieri, individul a fost retinut de politie, iar astazi oamenii legii au publicat imagini video cu marturiile victimelor.