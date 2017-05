Scrisoarea din capsula timpului de la USM a fost scoasa si citita. Un alt mesaj a fost lasat in capsula de actualii studenti. Cand ar urma sa fie citit si ce contine - VIDEO

In mesajul, care a stat zidit mai bine de jumatate de secol intr-un pilon de beton, studentii de atunci au scris despre o tara socialista cu un viitor luminos care a invins imperalismul global.





Capsula a fost scoasa cu grija de Andrei Bujoreanu, unul dintre semnatarii mesajului, care in 1967 era secretar al Comitetului Comsomolului al universitatii. Barbatul isi aminteste cu nostalgie de ziua in care acest mesaj a fost plasat.





Andrei BUJOREANU, PRESEDINTE CONSILIUL SINDICAL AL ACADEMIEI DE STIINTE: “Rectorul m-a batut si a zis: “Andruşa, noi îţi poruncim să deschizi şi să citeşti mesajul nostru. Mă mândresc că sunt în viaţă.”





50 de ani au trecut ca o clipa, spune barbatul, care isi imagina un altfel de viitor pe cand era student.





Andrei BUJOREANU, PRESEDINTE CONSILIUL SINDICAL AL ACADEMIEI DE STIINTE: ”Noi toti speram ca va fi mult mai bine, creadeam intr-un ideal comunist. Foarte bine ca am ajuns intr-o societate democrata”.





Urarile de acum 50 de ani nu mai sunt actuale, au spus cei adunati la eveniment.





”Nu putem sa-i invinuim pentru ca era ideologia comunista, dar noi astazi avem alte idealuri, libertatea gandirii.”

Capsula timpului a fost deschisa si inchisa astazi, dar cu o alta scrisoare. Formand o traditie, actualii studenti au pregatit un mesaj pentru generatiile viitoare. Acelasi pilon va gazdui capsula.





Gheorghe CIOCANU, RECTOR, UNIVERSITATEA DE STAT: ”Protv s-a deschis in timp pentru ca nu se cunoastea dimensiunea, nustiu ce sa facem, de asta a fost o repetitie generala nu stiam grosimea peretelor dupa tablita de metal.”





Pe langa scrisoare, studentii au mai pus ceva in capsula.





”Sticul contine fotografii si video de la evenimente de la fiecare facultate de la universitate”.



Acest student care a pus mesajul spune ca a avut o misiune grea.





”Sper ca peste 30 de ani sa fiu tot aici.”





Scrisoarea scoasa astazi la lumina zilei va ajunge in muzeul universitatii. Pe 1 octombrie 2046, va fi deschisa din nou capsula ce contine mesajul de azi.