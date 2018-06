Scrutinul din trei iunie a fost declarat nul din cauza ca Nastase a facut atunci un live pe facebook. Primarul ales vorbeste despre trei scenarii - VIDEO

“Limba noastra.”

Decizia Curtii Supreme de Justitie a fost luata cu usile inchise. Nici presa, si nici partile implicate nu au avut acces, pentru ca asa prevede procedura.

“Jos Mafia.”

Curtea Suprema de Justitie a examinat recurusul lui Andrei Nastase timp de mai bine de 4 ore. Decizia a fost publicata aseara in jurul orei 21.00 pe site-ul CSJ si i-a nemultumit pe oamenii care protestau afara.

“Trebuie sa ne unim si sa actionam, nu cu vorba, trebuie sa ne gandim cum sa actionam.”

“Nici nu mi-am imaginat ca va fi asa. Totusi am avut o speranta, ca isi vor da seama ca gresesc. Nici nu incape in mintea unui om asa prostie pe care au facut-o.”

“Asa batjocura a facut fata de tot poporul ca nici nu ai cuvinte fata de asa fel de guvernare.”

Andrei Nastase vorbea aseara despre trei scenarii: fie admiterea recursului si validarea scrutinului din 3 iunie, fie restituirea cauzei la Apel sau cea din urma solutie, mentinerea hotararii primelor doua instante, lucru care s-a si intamplat.

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: “De acum incolo Moldova va fi recunoscuta in lume nu doar prin furtul miliardului, nu doar prin spalatoria de 30 de miliarde ale mafiei rusesti, va fi cunoscuta si prin invalidarea alegerilor, a unui furt a votului. Si acum ganditi-va. Cine este beneficiarul acestor crime? - Plahotniuc si Dodon.”

Cum scuarul Curtii Supreme de Justitie era prea mic pentru multimea adunata acolo, oamenii au protestat pe strazile din preajma, iar circulatia in zona a fost sistata. Inchis a fost, insa, tot centrul capitalei, desi in alte locatii nu se manifesta.

Intre timp, o multume de politisti misunau printre manifestanti, multi dintre ei imbracati in civil. In curtea CSJ, de asemenea au fost mobilizate fortele de ordine. Reporterii Ziarului de Garda au surprins momentul in care acestia au asezat scuturile la pamant si au jucat carti pe ele. IGP spune ca va initia o ancheta interna in acest sens.

“Moldova are viitor prin noi insine. Noi suntem poporul.”

Protestul s-a incheiat aproape de ora 22.00