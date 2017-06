58 de absolventi ai Academiei Militare au devenit ofiteri de armata: “Mi-a fost greu sa renunt la pantofi si la rochite”- VIDEO

“Un sirag de piatra rara pe mosie reversata.”



58 de tineri – baieti si fete – au devenit astazi ofiteri de armata, absolvind Academia Militara “Alexandru cel Bun”.



“Mi-a fost greu sa renunt la pantofi si la rochite. - Era problema si cu machiajul si parul strans coc. - Dress code militar.”

“La noi un pic a fost mai strict, fara bautura si distractie.”

“Ii interesant, nu prea bautura. N-a fost ca nu se permite dupa specialitatea noastra.”

“Au educat in noi nu sa fim distrati, dar exemplu.”



Ion Luchianic si Liubovi Carcea s-au gasit la Academie, loc unde din cauza programului dur, nu puteau decat sa-si arunce priviri tandre si atat. Dragostea a triumfat, iar un an in urma s-au logodit.

Liubovi CARCEA, ABSOLVENTA: “Priviri nu e niciodata interzis sa te uiti la om, sunt interzise saruturile si sa te cuprinzi.”





Ion LUCHIANIC, ABSOLVENT: ”- Nu te-ai strecurat vreodata prin camera ei? - Asa gesturi .. - Nu se spun la camera? - Nu se spun la camera.”

Tinerii povestesc ca nu e usor sa faci studii intr-o institutie cu regim de cazarma.

“De la parinti luat si la poligon trecut e greu deodata de alergat dimineata.”



“Parca ieri noi am venit, am trecut admiterea si iata 4 ani au trecut si noi stam in randul de absolventi locotenenti.”



”Sa aratam ca si partea feminina poate face fata carierei de militar.”



Absolventii au fost deja repartizati in unitatile militare ale armatei nationale din tara. 4000 de lei este salariul de incepator.

“-Am vrut sa servesc poporului. - Si ce-ti ofera Moldova in schimb? - Posibilitatea de a-mi indeplini visul.”

“-Salariul ajunge ca sa intretina dragostea asta fata de patrie? - Dragostea este mai mare fata de salariu.”

”Un militar nu isi satisface serviciul pentru salariu, dar pentru cauza.”

Parintii nu-si incapeau astazi in piele de mandrie.

“-Sarbatoriti astazi? - Da. - Pana? - Pana seara tarziu si maine prelungesc daca o sa-mi fie rau.”

“Da eu cred ca pe viitor o sa fie performanta in armata. Eu si baiatului ii spun, Performata o sa fie.”

“Fiul a terminat academia cu bine. De emotii plang.”

Durata studiilor la Academie este de 4 ani, iar studentii primesc cazare, hrana si echipament gratuit. Tinerii incheie cursurile in grad de locotenent.



“Sa traiti.”