Scuarul Parlamentului - scena protestelor si a imbrancelilor. Multimea care a protestat impotriva votului mixt s-a incaierat cu politistii: "-Cine v-a chemat? -Nimeni! -Toti copii mi s-au dus din tara" - VIDEO

Manifestantii s-au adunat de dimineata in fata Parlamentului, scandand lozinci impotriva votului mixt si a actualei guvernari.

"Cine v-a chemat? - Nimeni nu m-a chemat. Eu am venit din propria dorinta si am coloana vertebrala."

"PSRM si PCRM sunt ciuma rosie in RM."

"Tradatorii. - Cine sunt tradatorii? - Politistii sunt tradatori. - De ce ? - Pentru niste lei de a lui Iuda s-au dus sa-i pazeasca pe Plaha si Dodon.”

"Toti copiii mi s-au dus din tara, din cauza la niste banditi, dar eu tara nu o parasesc sa moara ei toti.”

"Si daca o sa voteze votul mixt, asta este in favoarea lui Plahotniuc si Dodon. Ca ei sunt ca doi frati ca barbatul si femeia se cuprind si se saruta amandoi.”

"Sa fie Stefan cel Mare acum el i-ar impusca si i-ar spanzura pe toti.”

Protestatarii au fost impiedicati sa se apropie de cladirea Parlamentului unde avea loc o manifestatie de sustinere a votului mixt. Cele doua tabere fiind separate de cateva cordoane de politisti.

Unii au reusit sa treaca de cordoanele de politisti, scandand chiar in mijlocul multimii care spunea ca este pentru sistemul mixt.





"Vântul a bătut şi a suflat în cealaltă parte. - Vântul sau dvs. L-aţi acoperit special? - Vi s-a părut. Trebuia să priviţi mai atent.”

Dupa ce deputatii au aprobat trecerea la sistemul mixt, nemultumirea protestatarilor a crescut. Ei au vrut sa inconjoare Parlamentul, insa nu au fost lasati asa ca s-au imbrancit cu politistii.

Fostul candidat la prezidentiale din partea partidului lui Renato Usatii, Dmitrii Ciubasenco, a fost luat iarasi pe sus de catre manifestantii din tabara adversa.

Si liderul PPDA, Andrei Nastase, a fost luat pe sus de politisti in momentul in care a incercat sa tina un discurs in fata oamenilor veniti sa sustina votul mixt.

La protest a fost astazi si liderul PAS, Maia Sandu.



Si cativa deputati comunisti au fost prezenti la protest, iar geamul biroului fractiunii lor a fost acoperit cu un baner pe care scria nu sistemului mixt.

Dupa protestul din fata Parlamentului, multimea a marsaluit pana in fata resedintei de stat

Protestele din fata Parlamentului au inceput inca de aseara. Sustinatorii lui Renato Usatii s-au luat la harta cu politistii.

Potrivit politiei doi tineri din Chisinau au fost retinuti pentru audieri, deoarece au avut un comportament violent. Nu se stie cata lume a participat la protestul de astazi. Nici organizatorii, nici politistii nu ne-au putut spune o cifra.