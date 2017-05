"Scumpi prieteni, tovarasi urmasi..." Mesajul lasat de studentii de acum jumatate de secol intr-o capsula a timpului zidita intr-un pilon de beton al USM - FOTO

Mesajul este scris in limba romana cu grafie chirilica.

"Scumpi prieteni - tovarasi urmasi! Tuturora celor, care intalnesc centenarul Marelui Octombrie, adresam bunul si sincerul nostru cuvant din sec. XX.

Astazi, in ziua semicentenarului Revolutiei din Octombrie, noi facem bilantului maretului drum, parcurs de Patria Sovietica. Parintii si bunicii nostri au rasturnat tarismul si capitalismul. Slava legendarului crucisator “Aurora” a vestit inceputul unei noi ere in istoria omenirii. Ei l-au vazut pe Lenin, au simtit calduroasa strangere de mana a lui Maksim Gorki, au ascultat inflacaratele versuri ale lui Vladimir Maiakovski. Cu entuziasm au inaltat fabrici si uzine; au tras prima brazda pe campiile kolhoznice. Si intre profesorii si lucratorii universitatii au fost in zilele semicentenarului, veterani ai severei garzi de tinuta leninista.

Revolutionarii garzii vechi ne-au remis noua stafeta si noi continuam cauza lor. Generatia noastra a avut parte de o soarta grea, dar in acelasi timp, glorioasa. In 1941 au bubuit tunurile razboiului – ciuma cafenie a fascismului ameninta de moarte lumea. Poporul sovietic a aparat cu pieptul libertatea Patriei si a progresului. Noi am rezistat presiunea fortelor reactionare ale imperialismului si le-am prefacut in praf. Soldatii tarii Marelui Octombrie cu onoare au dus Drapelele Rosii prin tarile tarile Europei, eliberand popoarele de sub jugul fascist. In aceasta consta marele merit al norodului nostru, al Partidului Comunist. Ei sunt martorii si participantii nemaivazutului progres al tarii noastre care a facut o cale de la plugul de lemn si de la baros la combain si la nava cosmica.

Zeci de profesori ai universitatii cu arma in mana au aparat libertatea si independenta Patriei. Puternicul ecou al razboiului a ajuns pana la generatia noastra de studenti prin sate si orase distruse, prin lipsuri si nevoi."



In 2046 va fi deschis un alt mesaj.

