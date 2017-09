Populatia tarii a scazut, insa functionarii de stat s-au inmultit. Statul ar putea economisi zilnic 4 milioane de lei daca ar scapa de cele 10 mii de functii insituite de guvernarea comunista in raioane, spun expertii - VIDEO

In studiul lor, cei de la Idis Viitorul amintesc de anul 2003, cand guvernarea comunista, in cadrul reformei administratiei publice, sub pretextul ca apropie statul de cetateni, a majorat numarul reprezentantilor guvernului in teritoriu de la 15 mii la 25 de mii.

Veaceslav IONITA, EXPERT IDIS VIITORUL: ”S-a inmultit numarul de sefi, vicesefi, oficii, secretare. Pe toata tara numarul lor s-a majorat doar la nivel de guvern cu aproape 10 mii de persoane. Culmea este ca lucrul acesta se petrece exact in perioada celei mai mari depopulari a tarii noastre. Real din RM au plecat 1 mln oameni.”

Potrivit expertilor, numarul functionarilor la nivel local a crescut de la 8 pe cap de locuitor – la 16. Pentru fiecare birocrat se cheltuie anual in jur de 120 de mii de lei, ceea ce inseamna in total 1,4 miliarde de lei pe an, in 15 ani – 20 miliarde de lei.

Veaceslav IONITA, EXPERT IDIS VIITORUL: ”Zilnic, cu retinerea reformei, noi pierdem 4 milioane de lei.”

Dupa ce Guvernul a inceput sa taie din birocrati reducand numarul ministerelor, expertii considera ca statul nu trebuie sa se opreasca aici.

Veaceslav IONITA, EXPERT IDIS VIITORUL: ”Guvernul trebuie ca oamenii lui din teritoriu care in prezent sunt la nivel de 25 de mii sa ii reduca la cel putin 15 mii. Acestia nu sunt oameni care stau la Chisinau, sunt oameni care stau in centrele raionale. N-ai nevoie de dansii acolo.”

De cealalta parte, seful Centrului pentru implementarea reformelor afirma ca deocamdata sunt reorganizate ministerele si institutiile subordonate Guvernului.

Iurie CIOCAN, SEFUL CENTRULUI DE IMPLEMENTARE A REFORMELOR: ”Tot ce tine de structurile reprezentative in teritoriu, fie ca e vorba de serviciile desconcentrate, fie ca e vorba de structurile de administrare publica locala de nivel 1 si 2, la etapa actuala nu fac parte din reforma promovata de noi.”

Dintre cei peste 2000 de functionari din ministere 898 vor pleca, peste 400 fiind posturi vacante. In schimb, deja din noiembrie bugetarii ramasi ar putea primi salarii mai mari.

Iurie CIOCAN, SEFUL CENTRULUI DE IMPLEMENTARE A REFORMELOR: ”Salariile medii in min la etapa actuala vor putea sari de 10 mii.”



Potrivit autoritatilor, reforma Guvernului ne va costa cel putin 25 de milioane de lei, iar statul spera sa economiseasca in jur de 70 de milioane de lei.