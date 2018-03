Se afla la o distanta de mii de kilometri, insa au apelat la companiile de livrari si le-au surprins cu flori si cadouri pe mamele lor. Chiar daca la poarta nu erau copiii lor, femeile au plans de fericire - VIDEO

Lacrimi de bucurie au aparut in ochii Mariei Sevciuc in momentul in care curierul i-a buchetul de flori.

“Ii multumesc ca are grija de mama si nu uita. Cu lucru cu familia nu poate sa vina acasa. In tot anul el face ceva sa treaca sarbatoare asta asa.”

Fiul Mariei Sevciuc munceste de mult timp in Rusia iar de trei ani nu a mai fost acasa. Aflat acum la Moscova, recunoaste ca absenta lui nu poate fi inlocuita de cadouri, totusi incearca sa faca aceasta zi mai frumoasa pentru mama sa.

Ruslan SEVCIUC: “Chiar daca suntem departe de casa, dorim sa fim alaturi cu sufletul cu inima. Anul acesta ce cadou I-ati pregatit? 19 tradafiri un torta, o sampanie si o felicitare. I-as dori sa fie alaturi nu in Moldova dar aici langa mine.”

Aceasta doamna din satul Dangeni, Ocnita a fost surprinsa de fiul sau care este stabilit tocmai in Statele Unite.

“Mi-a placut surpriza lui.”

Plina de uimire a fost si profesoara Rodica Bordianu din satul Clocusna. Desi elevii sai din clasa 6-a nu traiesc departe de ea, au vrut sa o surprinda si i-au transmis flori prin curier.

“Cine ar putea fi autorii acestei surprize?-Poate sa fie de la sot, da poate de la fica sau elevi. Aceasta este din parte elevilor?- Elevii mei.”

Profesoarei i-au dat lacrimile, iar surpriza a continua. De dupa coltul casei au aparut elevii, care si-au imbratisat diriginat si i-au dedicat poezii.

“Ne da-ti iubire va multumim ca existati.Nu v-am astepat de la voi asa ceva.”