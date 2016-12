Se cauta soferita care a avariat o masina in timp ce incerca sa iasa din parcarea unui centru comercial din capitala. Soferul pagubaj: "trei politisti au trecut pe acolo si nu au reactionat" - VIDEO

SOFERUL PAGUBAS: "Am parca masina, in stare normala, am mers cu sotia la cumparaturi. Cand ne-am intors, iar cand am vrut sa punem cumparaturile in masina am observat ca e deteriorata. Usa, partea din fata si inclusiv si bara de protectie din fata.

Nu intelegeam cum cineva a putut sa dea asa cu spatele.

Noi am solicitat inregistrarile video de la centrul comercial si doar seara tarziu am vazut ce s-a intamplat.

Soferita a fugit de la fata locului.

Am solicitat serviciul 902 pentru a comenta cazul. Mi-au spus ca vor indentifica soferita.

M-a frapat faptul ca 3 colaboratori ai politiei au trecut pe acolo si nu au reactionat nicicum.

Imi este rusine pentru persoana care a ajutat soferita sa paraseasca locul accidentului."

Momentul in care soferita loveste masina, isi deterioreaza usa la propriul automobil si fuge de la locul accidentului.