Se circula in conditii extrem de dificile pe soseaua Chisinau - Leuseni: mai multe masini care nu au cauciucuri de iarna au derapat si au ajuns in sant. Sfaturi pentru condusul pe timp de iarna - VIDEO

Astfel ca, pe soseaua care duce spre Leuseni circulatia este ingreunata de zapada care s-a depus intr-un strat consitent.

Ministrul Economiei si Infrastructurii, aflat in inspectie pe cateva drumuri din tara, a postat pe facebook un mesaj in care scrie ca multi dintre soferi au ramas blocati pe sosea pentru ca nu si-au echipat automobilele cu cauciucuri de iarna. A surprins si o masina in sant.

Sfaturi pentru condusul pe timp de iarna

Daca nu aveti cauciucuri de iarna, mai bine lasati masina in parcare, decat sa derapati pe drumurile acoperite cu zapada. Nu intrati intr-o lupta pierduta din start impotriva poleiului si ghetii.

Fara anvelope speciale, orice autoturism este invins de iarna. Politistii spun ca in aceasta perioada se produc multe accidente grave, din cauza celor care se cred piloti de teste pe zapada.

Daca drumul este acoperit cu zapada, gheata sau polei, este indicat sa pastram o distanta mult mai mare fata de masina din fata. Doar asa am putea sa redresam masina fara sa ajungem pe contrasens, daca s-ar produce un derapaj.

La o viteza de 50 de kilometri la ora, pe un drum umed, la franare, masina se opreste in aproximativ 16 metri, adica la o distanta dubla decat daca soseaua ar fi fost uscata. Daca asfaltul este acoperit de zapada si soferul franeaza, autoturismul se opreste in 32 de metri.

La o viteza de 50 de kilometri la ora, pe un drum cu gheata sau polei, la o franare normala si nu de motor, masina s-ar opri in mai mult de 60 de metri. Asta inseamna ca soferul nu ar mai putea evita un eventual pieton care ar aparea pe o trecere.

In schimb, daca masina are cauciucuri de iarna, distanta de franare se reduce cu aproximativ 10 metri pe un drum acoperit cu zapada, scrie Stirile Pro TV.