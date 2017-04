Se fac 8 ani de la violentele de la 7 aprilie. Ziua a fost marcata de flashmob-uri si depuneri de flori la mormantul lui Valeriu Boboc, ucis in timpul protestelor - VIDEO

Victor BOBOC, TATAL: ”Noi traim cu durerea noastra, tragedia noastra, asa o sa traim pana la sfarsitul zilelor, ma rog, asa-i in viata. Ai pierdut copilul, trebuie sa te resemnezi cumva."

Valeriu Boboc avea in 2009 23 de ani. Dragos, fiul lui, care nu avea nici doi ani cand tatal sau a murit acum are deja 9 ani.

Victor BOBOC, TATAL: “In primii ani am avut mai multe ganduri, sa ma razbun pe ucigasi, dar vreau sa va spun ca fiecare isi are parte de partea lui si D-zeu le vede pe toate”.

Victor Boboc vrea dreptate pentru fiul sau.

Victor BOBOC, TATAL: „Tragem nadejde ca vor trece 5-10 ani si va veni alta guvernare, poate se va investiga. Totusi, 7 aprilie va ramane un mister, o taina care o stiu doar cei de la guvernare dar nimeni nu vrea sa dezvaluie si sa investigheze cazul”.

Traditional, cu flori la mormantul lui Boboc a venit astazi si primarul capitalei, impreuna cu cativa tineri liberali.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Dreptate lui Valeriu Boboc nu i s-a facut pana acum. Practic cei care au admis masacrul din PMAN, astazi conduc RM. Daca ne uitam real cum stau lucrurile, doar au schimbat denumiri de partide, s-au dus dintr-o parte-n alta, dar cei impotriva carora s-au ridicat tineretul astazi sunt la locurile cele mai caldute.”

Ion PURICE, PRESEDINTE CLUBUL STUDENTILOR LIBERALI: “Comemoram acele evenimente si condamnam acele acte de tortura impotriva tinerilor care au luptat la 7 aprilie, pentru libertate, pentru democratie, pentru valorile care noi tinerii nu le intelegeam atunci”.

Valeriu Boboc se afla printre protestatari si a fost ucis in noaptea de 7 spre 8 aprilie in Piata Marii Adunari Nationale. Tot in noaptea de 7 spre 8 aprilie alti sute de tineri au fost retinuti de politie si maltratati in comisariate.

Pentru a comemora evenimentele din 2009, aroape 600 de elevi de la liceul Gheorghe Asachi din capitala la o pauza dintre ore s-au arnajat in forma cifrei 7 si au fluturat un drapel imens.

Si tinerii Partidului Actiune si Solidaritate au organzizat astazi un flas-mob in Scuarul Catedralei dedicat protestelor din 7 aprilie. Evenimentul a inceput cu un minut de reculegere.

Ulterior ei au lipit pe mai multe panouri din capitala fise ale unor persoane care in 2009 detineau functii de raspundere si ar fi vinovate de dezordinile din 7 aprilie. Trecatorii spun ca astfel de panouiri sunt binevenite.