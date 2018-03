Se implinesc 26 de ani de la declansarea razboiului de pe Nistru. Cei care au cazut pe campul de lupta au fost comemorati in capitala printr-un mars - VIDEO

"A fost o nenorocire, vai de capul moldoveanului. A fost un pic de rusine, ne-am descurcat foarte greu, dar nu putem sa ne laudam cu nimic."

Si Nicolae Rozlovan spune ca a trecut prin clipe cumplite pe campul de lupta, insa cel mai greu i-a fost cand a vazut ca isi pierde colegul.

Nicolae ROZLOVAN, MAIOR DE POLITIE IN RETRAGERE: "Imi amintesc de cele mai grele clipe, cand in noaptea de 13 iulie a fost omorat un membru al plutonului meu, Stratan Feodosie din Raciula. A fost raboi, razboi!"

Iar Constantin Tornea in varsta de 70 de ani spune ca a luat de bunavoie arma in mana. Nu putea sta deoparte cand vedea ce se intampla.

Constantin TORNEA, COMBATANT: "Sunt pregatit si acum, daca se intampla ma duc iarasi. Fac sport si acum, am facut si parasutism si volei. Ne ducem pentru neamul nostri. "

Astazi, la 26 de ani de la razboiul de pe Nistru, sute de oameni au participat la un mars de comemorare a celor cazuti pe campul de lupta. La monumentul lui Stefan cel Mare, au depus flori ministrul Afacerilor Interne, dar si cel al Apararii. Dupa care coloana de manifestanti a pornit din Piata Marii Adunari Nationale. Oamenii au marsaluit pana la memorialul Eternitate. Acolo, oficialii au depus flori si au tinut discursuri.

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: "Chiar daca in 1992 noi nu am avut o finalitate ai acestui conflict pe parcursul a 26 de ani in Republica Moldova nu s-au mai produs conflicte."

Asta desi, autoritatile de la Chisinau si liderii separatisti de la Tiraspol nu au ajuns inca la un consens in ceea ce priveste statutul Transnistriei, iar Rusia refuza sa-si retraga armata de pe teritoriul tarii noastre. Tot astazi, la complexul memorial "Eternitate" a venit si premierul Pavel Filip care nu a ezitat sa laude guvernarea si sa vina cu promisiuni.

Pavel FILIP, PREMIER: "Vrea sa stiti ca Guvernul pe care am onoarea sa-l conduc va face si mai departe tot ce ii sta puteri. Pe perioada mandatului am obtinut mai multe lucruri importante pentru noi, accesul fermierilor la terenurilor lor proprii. Am asigurat o functionalitate normala a scolilor din stanga Nistrului."

Imediat dupa asta premierul a depus coroana de flori la monumentul "Maica Indurerata", dupa care s-a facut nevazut si a plecat fara a discuta cu presa. Departe de ochii presei, presedintele Parlamentului Andrian Candu a depus flori la monumentul "Maica Indurerata" dis-de-dimineata, dupa care a publicat pozele pe retelele de socializare.

La eveniment nu a participat presedintele Igor Dodon, insa a publicat un mesaj pe pagina sa de facebook in care aminteste despre razboi, mentionand ca in prezent Republica Moldova ramane a fi ostatica a conflictului transnistrean.

Conflictul armat de pe Nistru a izbucnit la 2 martie 1992, in ziua in care Republica Moldova adera la ONU. Regiunea transnistreana isi declarase deja independenta, nerecunoscuta nici pana astazi de niciun stat din lume, in septembrie 1990. La 26 de ani de la izbucnirea razboiului, nu s-a gasit inca o solutie pentru rezolvarea acestei probleme.