Mai multi soferi grabiti au gasit solutia cum sa iasa din ambuteiaj - au intrat pe contrasens ca sa ocoleasca randul de masini format pe o strada din capitala. In momentul in care au ajuns fata in fata cu un sofer care circula regulamentar, s-a creat un blocaj. Nici unul, nici altul nu putea sa circule mai departe, formandu-se haos total in trafic.