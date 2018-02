Se intampla si la case mai mari. Pe holurile Resedintei de Stat, ca la patinoar. Momentul in care premierul Filip si omologul sau roman Viorica Dancila aluneca la intrarea in institutie. Faza i-a amuzat pe oficiali - VIDEO

Ajunsa la Resedinta de Stat, premierul Pavel Filip a iesit sa o intampine pe Viorica Dancila. Cei doi si-au strans mainile, iar in momentul in care au intrat in institutie, premierul roman a alunecat usor, astfel ca, Filip a reactionat promp si a tinut-o de brat. Faza i-a amuzat pe cei doi premieri.

Acelasi lucru a patit si premierul Filip in momentul in care a ajuns la Resedinta si a intrat in cladire.

Premierul roman, Viorica Dancila se afla astazi intr-o vizita oficiala la Chisinau.