Se plange ca a fost santajat, nu vrea functii in stat, crede ca Vlad Filat plateste prea scump pentru greseli si se jura ca nu a furat de la BNM. Declaratiile lui Plahotniuc intr-un interviu pentru Deschide.md - VIDEO

”Unii s-au gândit să profite de situaţie, să facă anumite falsuri cu care să mă ia ostatic politic al intereselor pe care le au legate de Republica Moldova. A fost o luptă care nu s-a dat în public, poate public s-au văzut doar câteva aşchii care au sărit. Cert este că nu am cedat acestor încercări şi nu voi ceda nici în continuare”, sustine Plahotniuc, fara sa spuna cine si cu ce l-ar fi santajat. Liderul PD a negat ca ar fi beneficiarul fraudei de la BEM, dar a evitat sa comenteze acuzatiile ex-premierului Vlad Filat, condamnat pentru aceasta frauda, si care spunea ca dosarul sau ar fi fost fabricat tocmai la comanda democratului.

VLAD PLAHOTNIUC: ”Vlad Filat se află în situaţia în care se află, plăteşte probabil pentru unele greşeli, pentru modul în care şi-a format anturajul, plăteşte mult, cred că prea scump. Eu privesc lucrurile subiectiv, e adevărat, din perspectiva faptului că a fost coleg de coaliţie, când s-au făcut câteva lucruri pozitive importante în ţară.”

El a respins si acuzatiile pe care i le-a adus omul de afaceri Veaceslav Platon – care de asemenea spune ca e ar fi victima unei razbunari a democratului. Pe Andrei Nastase si Maia Sandu liderul PD ii numeste „imitatie caraghioasa a lui Vlad Tepes si Alba ca Zapada”.

Maia Sandu a calificat declaratiile drept frustrari, iar Andrei Nastase i-a raspuns ca pe Vlad Tepes il va visa in puscarie. In interviul pentru Deschide.md, Plahotniuc neaga ca relatia cu Igor Dodon ar fi un conflict regizat, asa cum sustin politicienii din opozitie.

Coordonatorul coalitiei de guvernare nu exclude ca noi deputati ar putea adera la alianta, fara sa precizeze despre cine ar putea fi vorba. Dupa ce premierul Pavel Filip declara saptamana trecuta sa seful sau de partid nu pretinde la functia de premier pana in 2018, astazi Plahotniuc se jura ca nu-si doreste nicio functie in stat.

VLAD PLAHOTNIUC: ”Eu îmi construiesc proiectul în jurul scopului final, nu al unei funcţii. Funcţiile sunt relative şi nu întotdeauna te ajută să îţi atingi obiectivele. Răspunsul meu este că nu vizez o funcţie.”

Vlad Plahotniuc a fost ales presedinte PD exact acum o luna, fiind singurul candidat propus. Milionarul a aparut in politica moldoveneasca in 2010, direct pe locul 2 pe listele PD, in ajun de alegeri. A facut alianta ulterior cu PLDM si PL, debarcand comunistii de la guvernare, desi presa a scris ca anterior fusese, pana in 2009, un apropiat al familiei Voronin.

In 2013 alianta se destrama, iar Vlad Filat il acuza ca ar controla din umbra mai multe institutii din tara, inclusiv justitia. In interviul dat astazi insa Plahotniuc nu este intrebat despre aceste acuzatii. Oficial, detine 3 firme, controland prin intermediul acestora 4 televiziuni si 3 posturi de radio.

Presa a scris insa ca, prin intermediari, acesta ar detine si hotelurile Codru si Nobil, clubul de noapte Drive, dar si o cladire impunatoare de pe strada Dmitrie Cantemir, unde isi au sediile Fundatia Edelweiss si Asociatia Oamenilor de Afaceri, pe care le conduce. A fost acuzat de-a lungul timpului de implicare in atacuri de tip raider, de preluare ilegala a unor afaceri sau de implicare in furtul miliardului, insa nu comentase pana acum aceste afirmatii.