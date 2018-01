Se raceste usor, dar inca nu vine iarna. Cum va fi vremea in aceasta saptamana - VIDEO

Miercuri, in nordul tarii se vor inregistra si minus 3 grade ziua si minus 5 noaptea. In sud si centru vom avea maxime de 4 grade, iar noaptile vor fi mai reci cu minus 4 grade.

Miercuri in sudul tarii ar putea sa cada si cativa fulgi. Spre sfarsitul saptamanii, noptile vor fi din ce ince mai reci, cu minime de minus 7 grade. Potrivit site-urilor meteo internationale saptamana viitoare vremea se va incalci din nou.

Ziua se vor inregistra plus 7 grade iar noaptea temperaturile nu vor cobori sub zero grade.