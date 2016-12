Vulpitele si iepurasii la matinee au ramas doar amintiri. Acum copii se vad in masca lui Zorro ori in cea a solistului Carlas Dreams - VIDEO

Se schimba vremurile, se schimba si costumele la matineele din scoli si gradinite. Fulgusorii, vulpitele si iepurasii de candva au ramas doar ...amintire. In loc, copii se vad in masca lui Zorro ori in cea a solistului Carlas Dreams. Ca sa-si vada odraslele fericite, parintii apeleaza la specialisti si, astfel, la sarbatori, picii se tranforma in eroii lor.